Соответствующую информацию обнародовали в Государственной пограничной службе. Речь идет о данных по состоянию на 12 часов 24 февраля.
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Пограничники рассказали, какая ситуация на западной границе
По состоянию на 12.00 24 февраля обстановка в пунктах пропуска на западной границе остается стабильной, значительного увеличения движения через пункты пропуска пока не наблюдается,
– заявили в ведомстве.
Пограничники осуществляют пропуск лиц и транспортных средств в установленном порядке, согласно действующему законодательству.
Оживление движения на выезд из Украины на границе с:
- Польшей – в пунктах пропуска "Грушев", "Краковец", "Шегини". Там от 70 до 120 легковушек;
- Словакией – около двух автомобильных пунктов пропуска находятся примерно по 50 автомобилей;
- Венгрией – в 4 пунктах пропуска – более 150 авто;
- Румынией – в 3 пунктах пропуска – 250 легковых автомобилей.
В ведомстве сообщили, что пока никаких ограничений на выезд граждан Украины за границу, за исключением определенных законодательством случаев, нет.
Более того, конфликтных ситуаций не возникало, а пропускные операции осуществляются ритмично.