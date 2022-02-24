Соответствующую информацию обнародовали в Государственной пограничной службе. Речь идет о данных по состоянию на 12 часов 24 февраля.

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Пограничники рассказали, какая ситуация на западной границе

По состоянию на 12.00 24 февраля обстановка в пунктах пропуска на западной границе остается стабильной, значительного увеличения движения через пункты пропуска пока не наблюдается,

– заявили в ведомстве.

Пограничники осуществляют пропуск лиц и транспортных средств в установленном порядке, согласно действующему законодательству.

Оживление движения на выезд из Украины на границе с:

Польшей – в пунктах пропуска "Грушев", "Краковец", "Шегини". Там от 70 до 120 легковушек;

Словакией – около двух автомобильных пунктов пропуска находятся примерно по 50 автомобилей;

Венгрией – в 4 пунктах пропуска – более 150 авто;

Румынией – в 3 пунктах пропуска – 250 легковых автомобилей.

В ведомстве сообщили, что пока никаких ограничений на выезд граждан Украины за границу, за исключением определенных законодательством случаев, нет.

Более того, конфликтных ситуаций не возникало, а пропускные операции осуществляются ритмично.

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