Відповідну інформацію оприлюднили в Державній прикордонній службі України. Мовиться про дані станом на 12 годину 24 лютого.

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Прикордонники розповіли, яка ситуація на західному кордоні

Станом на 12:00 24 лютого обстановка в пунктах пропуску на західному кордоні залишається стабільною, значного збільшення руху через пункти пропуску наразі не спостерігається,

– заявили у відомстві.

У відомстві повідомили, що прикордонники здійснюють пропуск осіб та транспортних засобів встановленим порядком, згідно чинного законодавства.

Є пожвавлення руху на виїзд з України на кордоні з:

Польщею – в пунктах пропуску "Грушів", "Краківець", "Шегині". Там від 70 до 120 легковиків;

Словаччиною – біля двох автомобільних пунктів пропуску перебувають приблизно по 50 автомобілів;

Угорщиною – в 4 пунктах пропуску понад 150 авто;

Румунією – у 3 пунктах пропуску 250 легкових авто.

У відомстві повідомили, що наразі жодних обмежень щодо виїзду громадян України за кордон, за винятком визначених законодавством випадків, немає.

Ба більше, конфліктних ситуацій не виникало, а пропускні операції здійснюються ритмічно.

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