Солнечно будет только в оккупированном Россией Крыму. Там столбики термометров покажут +6...+8 градусов.

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Прогноз погоды от Наталки Диденко

Как отметила синоптик Наталья Диденко, в дневные часы столбики термометров поползут вверх, и максимальная температура воздуха 16 февраля составит комфортные +3...+9 градусов. Свежее будет на:

Сумщине,

Харьковщине,

Полтавщине,

Луганщине.

Ветер ожидается с юго-запада, умеренный. Осадки в среду пройдут в Карпатах, на Закарпатье, а также на Черкасчине, Полтавщине, в Кропивницком с районами и днем могут дотянуть до Сумщины. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

В Киеве 16 февраля увеличится облачность, однако существенных осадков не ожидается. Ближайшей ночью прогнозируют -2...-4 градуса, днем воздух нагреется до +4...+6 градусов.

В дальнейшем в Украине еще потеплеет – исчезнут из темноты "минусы", даже в ночные часы температура воздуха будет превышать ноль градусов,

– рассказала синоптик.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

На Западе в течение всего дня будет сохраняться облачная погода. Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. Температура воздуха составит +6...+8 градусов. На Востоке будет несколько прохладнее – +3...+5 градусов, однако осадков не будет.

На Севере ожидают переменную облачность и +4...+6 градусов. В то же время ночью там будет довольно прохладно – аж до -4...-6 градусов. На Юге ситуация немного другая – вплоть до +6...+8 градусов и больше Солнца. Ни одной тучки не будет в Крыму.

Облачная погода продержится в Киеве весь день, но осадков не прогнозируют. Столбики термометров покажут +3...+5 градусов.

Погода в городах Украины 16 февраля

Ужгород – +6...+8

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +6...+8

Ровно – +6...+8

Житомир – +4...+6

Винница – +4...+6

Одесса – +6...+8

Николаев – +6...+8

Херсон – +5...+7

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +4...+6

Сумы – +3...+5

Полтава – +3...+5

Днепр – +4...+6

Запорожье – +5...+7

Донецк – +3...+5

Луганск – +3...+5

Харьков – +4...+6

Киев – +3...+5



Прогноз погоды на 16 февраля / Фото Укргидрометцентра

Текст публикации Натальи Диденко:

В дневные часы в среду столбики термометров поползут наверх, и максимальная температура воздуха 16-го февраля составит +3...+9 градусов. На Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, Луганщине воздух завтра днем свежее, + 1...+4 градуса. Ветер ожидается с юго-запада, умеренный.

Осадки в среду пройдут в Карпатах, на Закарпатье, а также на Черкасчине, Полтавщине, в Кропивницком с районами и днем могут дотянуть до Сумщины – дождь, местами мокрый снег. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

В Киеве 16-го февраля увеличится облачность, однако существенных осадков не ожидается. Ближайшей ночью -2...-4 градуса, завтра днем воздух нагреется до +4...+6 градусов. В дальнейшем в Украине еще потеплеет – исчезнут из темноты "минусы", даже в ночные часы температура воздуха будет превышать ноль градусов.