Сонячно буде лише в окупованому Росією Криму. Там стовпчики термометрів покажуть +6...+8 градусів.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

Як зауважила синоптикиня Наталка Діденко, у денні години стовпчики термометрів поповзуть вгору і максимальна температура повітря 16 лютого становитиме комфортні +3...+9 градусів. Свіжіше буде на:

Сумщині,

Харківщині,

Полтавщині,

Луганщині.

Вітер очікується з південного заходу, помірний. Опади у середу пройдуть у Карпатах, на Закарпатті, а також на Черкащині, Полтавщині, у Кропивницькому з районами та можуть вдень дотягнути до Сумщини. На решті території України переважатиме суха погода.

У Києві 16 лютого збільшиться хмарність, проте суттєвих опадів не очікується. Найближчої ночі прогнозують -2...-4 градуси, вдень повітря нагріється до +4...+6 градусів.

Надалі в Україні ще теплішатиме – щезнуть з темряви "мінуси", навіть у нічні години температура повітря перевищуватиме нуль градусів,

– розповіла синоптикиня.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Заході протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода. Синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг. Температура повітря становитиме +6...+8 градусів. На Сході буде дещо прохолодніше – +3...+5 градусів, однак опадів не буде.

На Півночі очікують перемінну хмарність та +4...+6 градусів. Водночас вночі там буде доволі прохолодно – аж до -4...-6 градусів. На Півдні ситуація трохи інша – аж до +6...+8 градусів та більше сонця. Жодної хмаринки не буде у Криму.

Хмарна погода протримається у Києві увесь день, але опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів покажуть +3...+5 градусів.

Погода у містах України 16 лютого

Ужгород – +6...+8

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +6...+8

Тернопіль – +6...+8

Чернівці – +6...+8

Хмельницький – +5...+7

Луцьк – +6...+8

Рівне – +6...+8

Житомир – +4...+6

Вінниця – +4...+6

Одеса – +6...+8

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +5...+7

Сімферополь – +6...+8

Кропивницький – +4...+6

Черкаси – +5...+7

Чернігів – +4...+6

Суми – +3...+5

Полтава – +3...+5

Дніпро – +4...+6

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +3...+5

Харків – +4...+6

Київ – +3...+5



Прогноз погоди на 16 лютого / Фото Укргідрометцентру

Текст публікації Наталки Діденко:

У денні години в середу стовпчики термометрів поповзуть нагору і максимальна температура повітря 16-го лютого становитиме комфортні +3...+9 градусів. На Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Луганщині повітря завтра вдень свіжіше, +1...+4 градуси. Вітер очікується з південного заходу, помірний.

Опади у середу пройдуть у Карпатах, на Закарпатті, а також на Черкащині, Полтавщині, у Кропивницькому з районами та можуть вдень дотягнути до Сумщини – дощ, місцями мокрий сніг. На решті території України переважатиме суха погода.

У Києві 16-го лютого збільшиться хмарність, проте суттєвих опадів не очікується. Найближчої ночі -2...-4 градуси, завтра вдень повітря нагріється до +4...+6 градусів. Надалі в Україні ще теплішатиме – щезнуть з темряви "мінуси", навіть у нічні години температура повітря перевищуватиме нуль градусів.