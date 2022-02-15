Сонячно буде лише в окупованому Росією Криму. Там стовпчики термометрів покажуть +6...+8 градусів.
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Прогноз погоди від Наталки Діденко
Як зауважила синоптикиня Наталка Діденко, у денні години стовпчики термометрів поповзуть вгору і максимальна температура повітря 16 лютого становитиме комфортні +3...+9 градусів. Свіжіше буде на:
- Сумщині,
- Харківщині,
- Полтавщині,
- Луганщині.
Вітер очікується з південного заходу, помірний. Опади у середу пройдуть у Карпатах, на Закарпатті, а також на Черкащині, Полтавщині, у Кропивницькому з районами та можуть вдень дотягнути до Сумщини. На решті території України переважатиме суха погода.
У Києві 16 лютого збільшиться хмарність, проте суттєвих опадів не очікується. Найближчої ночі прогнозують -2...-4 градуси, вдень повітря нагріється до +4...+6 градусів.
Надалі в Україні ще теплішатиме – щезнуть з темряви "мінуси", навіть у нічні години температура повітря перевищуватиме нуль градусів,
– розповіла синоптикиня.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
На Заході протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода. Синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг. Температура повітря становитиме +6...+8 градусів. На Сході буде дещо прохолодніше – +3...+5 градусів, однак опадів не буде.
На Півночі очікують перемінну хмарність та +4...+6 градусів. Водночас вночі там буде доволі прохолодно – аж до -4...-6 градусів. На Півдні ситуація трохи інша – аж до +6...+8 градусів та більше сонця. Жодної хмаринки не буде у Криму.
Хмарна погода протримається у Києві увесь день, але опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів покажуть +3...+5 градусів.
Погода у містах України 16 лютого
Ужгород – +6...+8
Львів – +6...+8
Івано-Франківськ – +6...+8
Тернопіль – +6...+8
Чернівці – +6...+8
Хмельницький – +5...+7
Луцьк – +6...+8
Рівне – +6...+8
Житомир – +4...+6
Вінниця – +4...+6
Одеса – +6...+8
Миколаїв – +6...+8
Херсон – +5...+7
Сімферополь – +6...+8
Кропивницький – +4...+6
Черкаси – +5...+7
Чернігів – +4...+6
Суми – +3...+5
Полтава – +3...+5
Дніпро – +4...+6
Запоріжжя – +5...+7
Донецьк – +3...+5
Луганськ – +3...+5
Харків – +4...+6
Київ – +3...+5
Прогноз погоди на 16 лютого / Фото Укргідрометцентру
Текст публікації Наталки Діденко:
У денні години в середу стовпчики термометрів поповзуть нагору і максимальна температура повітря 16-го лютого становитиме комфортні +3...+9 градусів. На Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Луганщині повітря завтра вдень свіжіше, +1...+4 градуси. Вітер очікується з південного заходу, помірний.
Опади у середу пройдуть у Карпатах, на Закарпатті, а також на Черкащині, Полтавщині, у Кропивницькому з районами та можуть вдень дотягнути до Сумщини – дощ, місцями мокрий сніг. На решті території України переважатиме суха погода.
У Києві 16-го лютого збільшиться хмарність, проте суттєвих опадів не очікується. Найближчої ночі -2...-4 градуси, завтра вдень повітря нагріється до +4...+6 градусів. Надалі в Україні ще теплішатиме – щезнуть з темряви "мінуси", навіть у нічні години температура повітря перевищуватиме нуль градусів.