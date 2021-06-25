Ухудшение погоды на Западе

Синоптики прогнозируют также грозы. Кроме того, в отдельных районах может быть град.

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Шквальный ветер будет достигать 15-20 метров в секунду. Спасатели уже объявили I уровень опасности, желтый.

По данным Укргидрометцентра, температура воздуха 25 июня на западе все еще будет высокой – +32...34 градуса. Однако уже на следующий день, в субботу, она спадет до +25...+27 градусов. Осадки на долго не задержатся, уже в понедельник в западных областях снова будет солнечно.

Отметим, дожди и грозы накроют также юг, а 26 июня – еще и север. В то же время в воскресенье свежо будет уже во всех областях Украины. В понедельник дожди задержатся только на востоке.

Что известно об аномальной жаре в Украине

В течение недели в Украине фиксируют температурные рекорды. Так, 23 июня в Чернигове температура воздуха прогрелась до +35,3 градуса. Это рекорд с 1964 года, когда столбики термометров поднялись до +33,8 градуса.

Температурные рекорды побили уже во Львове, Киеве и на Закарпатье.

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