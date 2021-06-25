Погіршення погоди на Заході

Синоптики прогнозують також грози. Крім того, в окремих районах може падати град.

До теми Вперше за 75 років: спека у Львові побила історичний температурний рекорд

Шквальний вітер сягатиме 15 – 20 метрів на секунду. Рятувальники вже оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

За даними Укргідрометцентру, температура повітря 25 червня на заході все ще буде високою – +32...34 градуси. Однак вже наступного дня, у суботу, вона спаде до +25...+27 градусів. Опади на довго не затримаються, вже у понеділок у західних областях знову буде сонячно.

Зауважимо, дощі та грози накриють також південь, а 26 червня – ще й північ. Водночас у неділю свіжо буде вже у всіх областях України. У понеділок дощі затримаються лише на сході.

Що відомо про аномальну спеку в Україні

Впродовж тижня в Україні фіксують температурні рекорди. Так, 23 червня у Чернігові температура повітря прогрілася до +35,3 градуса. Це рекорд з 1964 року, коли стовпчики термометрів підійнялися до +33,8 градуса.

Температурні рекорди побили вже у Львові, Києві та на Закарпатті.

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