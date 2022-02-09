В целом же температура воздуха будет радовать украинцев и напоминать долгожданную весну.
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Прогноз погоды от Наталки Диденко
Как отметила синоптик Наталья Диденко, в течение 10 февраля будет сохраняться теплая погода. Температура воздуха в течение дня составит +5...+10 градусов, а на Западе и Юге местами даже до +12 градусов. Немного холоднее будет на Востоке и Северо-Востоке Украины – +2...+5 градусов.
Ветер ожидается умеренный, однако местами его порывы будут сильными. Мокрый снег и дождь вероятны ближайшей ночью на Западе и Севере, 10 февраля днем – в восточных областях и в Днепропетровской области. На остальной территории Украины – без существенных осадков.
В Киеве 10 февраля предполагается теплая погода: ночью 0...+3 градуса, днем +7 градусов. Ветер остается порывистым.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
На Западную Украину придет настоящая весна. Температура воздуха там будет достигать +9...+11 градусов. В то же время осадков не прогнозируют. На Востоке ситуация кардинально противоположная – +3...+5 градусов. Днем пройдет мелкий дождь со снегом, но ближе к вечеру он должен утихнуть.
На Севере Украины в течение всего дня будет держаться облачная погода. Снег, который падал ночью, к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончится. Столбики термометров покажут +5...+7 градусов. На Юге с самого утра небо покроется тучами, которые продержатся до конца дня. Без осадков. Температура воздуха составит +6...+8 градусов, а местами +9...+11 градусов.
В Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Ночью возможен мелкий дождь. Утром он стихнет, и больше в этот день осадки не ожидаются, +6...+8 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины 10 февраля
Ужгород – +6...+8
Львов – +9...+11
Луцк – +6...+8
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +6...+8
Ровно – +6...+8
Житомир – +4...+6
Винница – +5...+7
Одесса – +9...+11
Николаев – +9...+11
Херсон – +6...+8
Симферополь – +6...+8
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – +6...+8
Чернигов – +5...+7
Сумы – +6...+8
Полтава – +4...+6
Днепр – +5...+7
Запорожье – +5...+7
Донецк – +3...+5
Луганск – +3...+5
Харьков – +3...+5
Киев – +6...+8
Прогноз погоды на 10 февраля / Фото Укргидрометцентра
Текст публикации Натальи Диденко:
В четверг в Украине будет теплая погода. Температура воздуха в течение дня составит +5...+10 градусов! На Западе и Юге местами даже до +12 градусов. Немного холоднее будет на Востоке и Северо-Востоке Украины – +2...+5 градусов.
Ветер ожидается с юго-запада, запада, умеренный, местами порывы до сильного (кроме южной части). Мокрый снег и дождь вероятны ближайшей ночью на Западе и Севере, завтра днем – в восточных областях и на Днепропетровщине. На остальной территории Украины – без существенных осадков.
В Киеве 10 февраля предполагается теплая погода: ночью 0...+3 градуса, днем около +7 градусов. Ветер остается порывистым.