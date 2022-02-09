Загалом же температура повітря буде тішити українців та нагадуватиме довгоочікувану весну.
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Прогноз погоди від Наталки Діденко
Як зазначила синоптикиня Наталка Діденко, протягом 10 лютого зберігатиметься тепла погода. Температура повітря впродовж дня становитиме +5...+10 градусів, а на Заході та Півдні місцями навіть до +12 градусів. Трохи холодніше буде на Сході та північному сході України – +2...+5 градусів.
Вітер очікується помірний, однак місцями його пориви будуть сильними. Мокрий сніг та дощ ймовірні найближчої ночі на Заході та Півночі, 10 лютого вдень – у східних областях та на Дніпропетровщині. На решті території України – без істотних опадів.
У Києві 10 лютого передбачається тепла погода: вночі 0...+3 градуси, вдень +7 градусів. Вітер залишається поривчастим.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
На Західну Україну прийде справжня весна. Температура повітря там сягатиме аж +9...+11 градусів. Водночас опадів не прогнозують. На Сході ситуація кардинально протилежна – +3...+5 градусів. Вдень піде дрібний дощ зі снігом, але ближче до вечора він має затихнути.
На півночі України протягом усього дня триматиметься хмарна погода. Сніг, що падав вночі, до ранку має послабшати, а до полудня і зовсім закінчився. Стовпчики термометрів покажуть +5...+7 градусів. На Півдні із самого ранку небо вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Без опадів. Температура повітря складатиме +6...+8 градусів, а місцями +9...+11 градусів.
У Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Уночі можливий дрібний дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не очікуються, +6...+8 градусів.
Прогноз погоди у містах України 10 лютого
Ужгород – +6...+8
Львів – +9...+11
Луцьк – +6...+8
Івано-Франківськ – +9...+11
Тернопіль – +6...+8
Чернівці – +9...+11
Хмельницький – +6...+8
Рівне – +6...+8
Житомир – +4...+6
Вінниця – +5...+7
Одеса – +9...+11
Миколаїв – +9...+11
Херсон – +6...+8
Сімферополь – +6...+8
Кропивницький – +6...+8
Черкаси – +6...+8
Чернігів – +5...+7
Суми – +6...+8
Полтава – +4...+6
Дніпро – +5...+7
Запоріжжя – +5...+7
Донецьк – +3...+5
Луганськ – +3...+5
Харків – +3...+5
Київ – +6...+8
Прогноз погоди на 10 лютого / Фото Укргідрометцентру
Текст публікації Наталки Діденко:
У четвер в Україні буде тепла погода. Температура повітря впродовж дня становитиме +5...+10 градусів! На Заході та Півдні місцями навіть до +12 градусів. Трохи холодніше буде на сході та північному сході України – +2...+5 градусів.
Вітер очікується із південного заходу, заходу, помірний, місцями пориви до сильного (окрім південної частини). Мокрий сніг та дощ ймовірні найближчої ночі на Заході та Півночі, завтра вдень – у східних областях та на Дніпропетровщині. На решті території України – без істотних опадів.
У Києві 10 лютого передбачається тепла погода: вночі 0...+3 градуси, вдень близько +7 градусів. Вітер залишається поривчастим.