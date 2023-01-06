Об этом в эфире 24 канала заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его мнению, западные страны не видят другого пути убедить Владимира Путина прекратить войну, кроме нанести поражение россиянам и деоккупировать Юга страны.
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Все наблюдают за США
По словам руководителя Центра, США играют лидирующую роль в поставке оружия Украине. Многие европейские страны наблюдают за решениями Штатов, а затем дополнительно принимают собственные.
Как оказалось, после того, как США решили предоставить Украине Patriot, Германии не понадобилось решение всех союзников по НАТО предоставить батарею ЗРК. Хотя и мы раньше говорили о ненужности такого решения, и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг это подтвердил, – напомнил Мусиенко.
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Франция в лидерах
По мнению эксперта, среди европейских стран в вопросе предоставления Украине вооружения возник консенсус. Первой публично обозначившей это страной стала Франция, опередившая Германию с точки зрения соревнования за европейское лидерство.
Решение о передаче французских легких танков – прорывное. Потому что мы услышали в дальнейшем и о M2 Bradley, и о другой бронетехнике,
– считает руководитель Центра военно-правовых исследований.
"Рамштайн" предоставит еще большее вооружение
Мусиенко предположил, что в будущем "Рамштайне" будет озвучено еще больше решений по поводу предоставления Украине бронетехники. Например, свое слово не сказала Италия, от которой Украина также ожидает помощи.
Речь может идти не только о бронетехнике, но и средствах ПВО. В Италии достаточно активно форсировали вопрос, чтобы парламент профинансировал оружие для Украины на 2023 год. Там была дискуссия, но они это поддержали,
– рассказал эксперт.
По словам Александра Мусиенко, в Европе ведется работа по консолидированной поддержке Украины и обеспечению нужд, необходимых для контрнаступательных действий.
"Думаю, еще будут решения, которые будут состоять в том, чтобы поступала артиллерия, бронетехника, средства ПВО, и следующим этапом, хочется верить, будут танки", - подытожил руководитель Центра военно-правовых исследований.
Западное оружие для Украины: важные новости
- Директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай считает, что сдвиг о предоставлении Украине серьезного вооружения произойдет после первого успешного освобождения территории в 2023 году.
- Страны-партнеры Украины по формату "Рамштайн" – массово разворачивают свои военно-промышленные комплексы. Значительная часть произведенного вооружения идет на нужды Украины в защите своих границ.
- Новые 18 HIMARS, которые должны поставить США, будет интегрирована система IFADTS. Технология должно улучшить коммуникацию между разведывательными беспилотниками и установками HIMARS.