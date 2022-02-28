Нардеп подчеркнула, что в западных областях безопасно. Каждый может приехать в любой западноукраинский город и связаться с местными властями. Это можно сделать через горячую линию. Приютом обеспечат.

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Точно не нужно вот этой паники на границах,

– призвала Кравчук.

Ситуация на границах

Сейчас в приграничных территориях разворачиваются пункты обогрева.

Местные власти тех приграничных областей будут подвозить воду из-за больших скоплений.

Однако сейчас нужды стоять в длинной очереди на границе нет, убеждает народный депутат. И призывает найти убежище в любой области центрально-западной Украины.

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