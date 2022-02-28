Нардепка наголосила, що у західних областях безпечно. Кожен може приїхати в будь-яке західноукраїнське місто та сконтактуватися з місцевою владою. Це можна зробити через гарячу лінію. Прихистком забезпечать.
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Бо точно не треба ось цієї паніки кордонах,
– закликала Кравчук.
Ситуація на кордонах
- Зараз в прикордонних територіях розгортаються пункти обігріву.
- Місцева влада тих прикордонних областей буде підвозити воду через великі скупчення.
Проте зараз потреби стояти в довгій черзі на кордоні немає, переконує народна депутатка. І закликає знайти прихисток в будь-якій області центрально-західної України.
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