Об этом в эфире 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, поражение будет очевидным, когда Россия начнет терять контроль над оккупированными территориями.

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Население России не готово умирать за войну

"Когда "операция" будет проиграна путем потери территории, которую контролировали до момента вторжения российские войска (если контроль снизится до 60 – 70%) – это будет очевидное поражение. Это будет означать колоссальные потери Москвы, которые должны быть невосполнимы", – сказал Фейгин.

Западу нужны очевидные признаки поражения Москвы. Если мы их увидим, то их увидит весь мир и решительность увеличится,

– заявил Марк Фейгин.

Также правозащитник объяснил, почему в России до сих пор не проводят полную мобилизацию, дело в том, что если объявить ее – какая же это "специальная операция"? Это полноценная война с полной мобилизацией.

Умирать и работать на войну население России не готово. Потому и ввели термин "военная операция", "локальная история".

Марк Фейгин о признаках поражения России: смотрите видео



