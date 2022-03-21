Такое мнение высказал политический обозреватель и эксперт в Институте политического образования Александр Солонтай в эфире 24 канала.

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По его словам, длится 25 день войны, для всех в мире уже время признать, что все ошибались относительно Украины. Все ошибались – от Москвы до Вашингтона.

"В США говорили, что Киев продержится максимум до недели. А в Москве план провалился в первые два дня, когда наши пограничники задерживали российские колонны на подступах к крупным городам и давали 1 – 1,5 суток, чтобы подготовились города", – сказал Солонтай.

Эксперт добавил, что план Украины тоже провалился, ведь половина страны до последнего не думала, что Россия действительно нападет.

То есть планы провалились у всех абсолютно. Пора признать на Западе, что вы ошиблись в том, что собой представляет Украина,

– заявил Александр Солонтай.

Политический обозреватель сообщил, что европейцы сегодня заявили, что они будут серьезно рассматривать эмбарго России.

К слову, глава Кремля, который начал полномасштабную войну в Украине, не хочет встретиться с Владимиром Зеленским. Дело в том, что Путин хочет совсем других переговоров, говорит военный эксперт Олег Жданов. По его словам, все действия Путина направлены на то, чтобы как можно выше поднять планку войны.

Важно – Путин изменил стратегию войны и перешел к "плану Б":