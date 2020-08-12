Белорусские власти ввели запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехникой. Это произошло после активного использования протестующими фейерверков против силовиков.

Запрет введен соответствующим постановлением совета министров. Решение вступило в силу с 12 августа, сообщает агентство БЕЛТА. К теме Столкновения в Минске перекинулись на окрестности: силовики стреляли по окнам жилых домов Почему власти Беларуси запретили пиротехнику Сейчас это один из немногих способов эффективного противостояния протестующих против силовиков.

Пиротехнические изделия активно применяли участники массовых протестов.

Их запускали в ответ на действия силовиков, которые использовали резиновые пули, светошумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом. Третий день протестов в Беларуси: где было горячее всего 11 августа в Беларуси продолжились массовые протесты. Люди снова вышли на улицы. В общем протестующие и силовики несколько изменили свои тактики. Первые пытаясь истощить трудно обмундированных ОМОНовцев пытались перенести противостояние в спальные районы и на окраины городов.

В Минске митингующие рассредоточились и передвигались по городу небольшими группами до 20 человек.

Силовики же задерживали случайных прохожих и готовили засады.

Во всех областных центрах страны вчера полностью исчез мобильный интернет.

В общем массовые задержания произошли в Минске, Бобруйске, Бресте и других крупных городах Беларуси.

По информации правозащитников, жертвами беспорядков в Беларуси уже стали четыре человека. Впрочем власти подтверждают гибель только одного протестующего. В госпиталях находятся уже две сотни человек. Третий день протестов в Беларуси: смотрите видео