Запахло жареным: в Беларуси запретили продажу фейерверков, которыми люди стреляют в силовиков
Белорусские власти ввели запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехникой. Это произошло после активного использования протестующими фейерверков против силовиков.
Запрет введен соответствующим постановлением совета министров. Решение вступило в силу с 12 августа, сообщает агентство БЕЛТА.
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Почему власти Беларуси запретили пиротехнику
- Сейчас это один из немногих способов эффективного противостояния протестующих против силовиков.
- Пиротехнические изделия активно применяли участники массовых протестов.
- Их запускали в ответ на действия силовиков, которые использовали резиновые пули, светошумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом.
Третий день протестов в Беларуси: где было горячее всего
- 11 августа в Беларуси продолжились массовые протесты. Люди снова вышли на улицы. В общем протестующие и силовики несколько изменили свои тактики. Первые пытаясь истощить трудно обмундированных ОМОНовцев пытались перенести противостояние в спальные районы и на окраины городов.
- В Минске митингующие рассредоточились и передвигались по городу небольшими группами до 20 человек.
- Силовики же задерживали случайных прохожих и готовили засады.
- Во всех областных центрах страны вчера полностью исчез мобильный интернет.
- В общем массовые задержания произошли в Минске, Бобруйске, Бресте и других крупных городах Беларуси.
- По информации правозащитников, жертвами беспорядков в Беларуси уже стали четыре человека. Впрочем власти подтверждают гибель только одного протестующего. В госпиталях находятся уже две сотни человек.
Третий день протестов в Беларуси: смотрите видео