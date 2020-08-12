Білоруська влада ввела заборону оптову та роздрібну торгівлю піротехнікою. Це сталося після активного використання протестувальниками феєрверків проти силовиків.

Заборона введена відповідною постановою ради міністрів. Рішення набуло чинності з 12 серпня, повідомляє агентство БЕЛТА. До теми Сутички у Мінську перекинулися на околиці: силовики стріляли по вікнах житлових будинків Чому влада Білорусі заборонила піротехніку Наразі це один з небагатьох способів ефективного протистояння протестувальників проти силовиків.

Піротехнічні вироби активно застосовували учасники масових протестів.

Їх запускали у відповідь на дії силовиків, які використовували гумові кулі, світлошумові гранати і гранати зі сльозогінним газом. Третій день протестів у Білорусі: де було найгарячіше 11 серпня в Білорусі продовжились масові протести. Люди знову вийшли на вулиці. Загалом протестувальники та силовики дещо змінили свої тактики. Перші намагаючись виснажити важко обмундированих ОМОНівців намагались перенести протистояння в спальні райони та на окраїни міст.

У Мінську мітингувальники роззосередилися і пересувалися по місту невеликими групами до 20 осіб.

Силовики ж затримували випадкових перехожих та готували засідки.

У всіх обласних центрах країни вчора повністю зник мобільний інтернет.

Загалом масові затримання відбулися в Мінську, Бобруйську, Бресті та інших великих містах Білорусі.

За інформацією правозахисників, жертвами заворушень у Білорусі вже стали четверо людей. Втім влада підтверджує загибель лише одного протестувальника. У госпіталях перебувають вже дві сотні людей. Третій день протестів у Білорусі: дивіться відео