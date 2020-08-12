Запахло смаженим: у Білорусі заборонили продаж феєрверків, якими люди стріляють в силовиків
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Білоруська влада ввела заборону оптову та роздрібну торгівлю піротехнікою. Це сталося після активного використання протестувальниками феєрверків проти силовиків.
Заборона введена відповідною постановою ради міністрів. Рішення набуло чинності з 12 серпня, повідомляє агентство БЕЛТА.
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Чому влада Білорусі заборонила піротехніку
- Наразі це один з небагатьох способів ефективного протистояння протестувальників проти силовиків.
- Піротехнічні вироби активно застосовували учасники масових протестів.
- Їх запускали у відповідь на дії силовиків, які використовували гумові кулі, світлошумові гранати і гранати зі сльозогінним газом.
Третій день протестів у Білорусі: де було найгарячіше
- 11 серпня в Білорусі продовжились масові протести. Люди знову вийшли на вулиці. Загалом протестувальники та силовики дещо змінили свої тактики. Перші намагаючись виснажити важко обмундированих ОМОНівців намагались перенести протистояння в спальні райони та на окраїни міст.
- У Мінську мітингувальники роззосередилися і пересувалися по місту невеликими групами до 20 осіб.
- Силовики ж затримували випадкових перехожих та готували засідки.
- У всіх обласних центрах країни вчора повністю зник мобільний інтернет.
- Загалом масові затримання відбулися в Мінську, Бобруйську, Бресті та інших великих містах Білорусі.
- За інформацією правозахисників, жертвами заворушень у Білорусі вже стали четверо людей. Втім влада підтверджує загибель лише одного протестувальника. У госпіталях перебувають вже дві сотні людей.
Третій день протестів у Білорусі: дивіться відео