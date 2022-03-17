Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко на брифинге.
Важно ЕС допускает возможность продовольственного кризиса
Какие запасы продовольствия в Украине
- запас пшеницы – на 2 года;
- запас масла – на 5 лет;
- запас кукурузы – на 1,5 года.
Что касается обеспечения продовольствием Украины у нас ситуация полностью контролируемая, – подчеркнул министр.
Он добавил, что у украинских торговых сетей достаточно продуктов социального значения в местностях, где есть возможность их поставлять.
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