Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко на брифинге.

Важно ЕС допускает возможность продовольственного кризиса

Какие запасы продовольствия в Украине

запас пшеницы – на 2 года;

запас масла – на 5 лет;

запас кукурузы – на 1,5 года.

Что касается обеспечения продовольствием Украины у нас ситуация полностью контролируемая, – подчеркнул министр.

Он добавил, что у украинских торговых сетей достаточно продуктов социального значения в местностях, где есть возможность их поставлять.

Россияне стали драться за сахар в магазинах: смотрите видео