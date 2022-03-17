Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко на брифінгу.
Важливо ЄС припускає можливість продовольчої кризи
Які запаси продовольства в Україні
- запас пшениці – на 2 роки;
- запас олії – на 5 років;
- запас кукурудзи – на 1,5 року.
Щодо забезпечення продовольством України у нас ситуація повністю контрольована,
– наголосив міністр.
Він додав, що українські торговельні мережі мають достатньо продуктів соціального значення у місцевостях, де є можливість їх постачати.
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