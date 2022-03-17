Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко на брифінгу.

Важливо ЄС припускає можливість продовольчої кризи

Які запаси продовольства в Україні

запас пшениці – на 2 роки;

запас олії – на 5 років;

запас кукурудзи – на 1,5 року.

Щодо забезпечення продовольством України у нас ситуація повністю контрольована,

– наголосив міністр.

Він додав, що українські торговельні мережі мають достатньо продуктів соціального значення у місцевостях, де є можливість їх постачати.

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