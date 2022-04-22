Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма во время брифинга, передает 24 канал.

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По его словам, на сегодняшний день Украина практически достигла тех уровней запасов базовых продуктов питания, которые были до войны.

За последние десять дней возобновили свою работу крупные магазины на освобожденных территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской областей. В ближайший месяц возобновят работу еще сотня крупных магазинов.

Шурма подчеркнул, что около 90% продуктов на полках магазинов – это продукты украинского производства.

Оккупанты пытались лишить украинцев и доступа к водоснабжению и электричеству, уничтожив тысячи километров линий электропередач и около 10 тысяч трансформаторных подстанций,

– заявил он.

Замглавы ОП добавил, что Россия также разбомбила несколько десятков нефтебаз, чтобы лишить украинцев доступа к горючему.

К слову, в марте в течение первого месяца полномасштабной войны цены в Украине выросли на 4,5%. Из-за проблем со снабжением цены в прифронтовых областях уже отличаются от цен в областях, где не велись боевые действия. В каких регионах Украины самые дорогие продукты – читайте в статье.



Как выросли цены в марте / Инфографика 24 канала

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