Про це заявив заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма під час брифінгу, передає 24 канал.

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За його словами, на сьогодні Україна практично досягла тих рівнів запасів базових продуктів харчування, які були до війни.

Упродовж останніх десяти днів відновили свою роботу великі магазини на звільнених територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської областей. Найближчого місяця відновлять роботу ще сотня великих магазинів.

Шурма наголосив, що близько 90% продуктів на полицях магазинів – це продукти українського виробництва.

Окупанти намагалася позбавити укоаїнців і доступу до водопостачання та електрики, знищивши тисячі кілометрів ліній електропередач та близько 10 тисяч трансформаторних підстанцій,

– заявив він.

Заступник голови ОП додав, що Росія також розбомбила кілька десятків нафтобаз, щоб позбавити українців доступу до пального.

До слова, у березні, протягом першого місяця повномасштабної війни, ціни в Україні зросли на 4,5%. Через проблеми з постачанням ціни у прифронтових областях вже відрізняються від цін в областях, де не велися бойові дії. У яких регіонах України найдорожчі продукти – читайте у статті.



Як зросли ціни у березні / Інфографіка 24 каналу

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