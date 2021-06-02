В то время правоохранительные органы и государственные учреждения Луганска уже контролировали пророссийские оккупанты. Управление атаковали около 300 террористов.

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Восемь пограничников получили ранения

Украинские пограничники говорят, что противник вел огонь со дворов, крыш. Снайперы работали даже из квартир многоэтажек Квартала Мирный. Восемь пограничников были ранены. Когда огонь на короткое время прекратили, "тяжелых" удалось вывезти.

Украинские защитники экономили патроны

Сотрудники ГПСУ экономили патроны. К управлению подошли родители пограничников и 6 деморализованных контрактников покинули позиции. Оборона длилась около суток.

Это впечатляет! Чтобы поднять боевой дух побратимов, Сергей Дейнеко, который тогда возглавлял Луганский пограничный отряд, приказал включить гимн Украины. Под него украинские герои защищали свои позиции.

Боевики сообщили о 21 погибшем

Свои позиции они оставили только по приказу руководства. Боевики сообщили впоследствии о 21 погибшем и более 40 раненых. Среди наших защитников потерь не было.

Отрывки записей телефонных разговоров украинских пограничников:

Сергей Дейнеко, тогда начальник Луганского пограничного отряда: Снайпера наши сняли.

Александр Биньковский, начальник Управления пограничного АГПСУ: Серега, то вы там еще 2 уничтожили?

Дейнеко: Да-да.

Биньковский: Молодец! А что им боеприпасы подвезли?

Дейнеко: Да, немного подвезли. Поэтому я оставляю по чуть-чуть.

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Андрей Кучеренко, тогда начальник Восточного регионального управления: Уже есть видео, это уже хит ютуба.

Дейнеко: Да?

Кучеренко: И есть видео, как пограничники дают бой и играет гимн.

Дейнеко: Вообще и по городу... просто. Пограничники – вообще красавцы. Никто не дал им отпор и так пограничники пи**ят эту армию "Юго-Востока".

Кучеренко: Включи им гимн, пусть еще поиграет.

Дейнеко: Я на ночь им включу.

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