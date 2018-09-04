Заплатили смешные деньги: сколько народные депутаты потратили на отдых

С августа депутаты месяц находились в отпуске. На летний отдых народные депутаты получили из госбюджета примерно по 40 тысяч гривен.

Поэтому и рассказывают о нем охотно. Однако совсем скоро украинцы смогут посмотреть, сколько потратили в декларациях.

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"Немножко отдохнул. Где-то на неделю уехал и отключил телефон, был в Финляндии и Австрии", – рассказал народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

Я занимаюсь дайвингом, поэтому ездил с семьей на Кубу. Хотели посмотреть, что это за страна, пока там еще не закончилась эпоха Фиделя Кастро. Заплатили смешную цену – тысяча долларов за человека на 9 дней,

– заверил депутат от партии "Возрождение" Виктор Бондарь.

А вот избранник от "Воли народа" заявил, что только депутат выходит из Верховной Рады – это уже отдых. И тот образ жизни, который ведет любой деепутат – это радость.

Радикал Сергей Рыбалка был в Кирилловке, Одессе, грузинском Батуми и на пару дней заехал к родителям в Италию.

Напомним, журналисты программы "Схемы" также подсчитали, в какую сумму депутатам обошлись летние каникулы. В лидерах оказались Порошенко и Гонтарева.