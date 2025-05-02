В Запорожье известно об около 29 пострадавших из-за атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Запорожскую ОГА.

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Россия разрушила жилые здания в Запорожье

Утром после вражеского обстрела вчера вечером запорожцы осматривают руины своих разрушенных домов, пытаясь найти что-то уцелевшее. Трогательное видео опубликовали в Запорожской ОВА.

Запорожцы ищут уцелевшие вещи в руинах собственных домов: смотрите видео

Да разве так должно быть?! россияне должны ответить за каждое преступление, за каждую отобранную жизнь. Сколько еще фотографий с горем украинцев должен увидеть мир, чтобы остановить агрессора. Сколько еще доказательств должно быть, чтобы увидеть правду?! Россия – страна-террорист. Не простим,

– добавляют в Запорожской ОВА.

Напомним, в Запорожье Россия в частности обстреляла локомотивный завод. В Укрзализныце сообщили, что персонал завода не пострадал, ведь находился в укрытии. В то же время там добавили, что этот объект является исключительно гражданским, ведь ремонтирует сугубо пассажирские локомотивы.