В Запорожье компания девочек-подростков устроила опасные развлечения на крыше 9-этажного дома. Они прыгали с крыши дома на крышу балкона верхнего этажа, имитируя падение.

Все это действо девушки снимали и мобильные телефоны. Вероятно, для того, чтобы "залить" видео в соцсети.

Важно Она хотела мне рассказать, – мама школьницы, покончившей с жизнью, рассказала о трагедии

Видео опасных развлечений обнародовали в сети очевидцы происшествия.

Сдается на бороде (название Бородинского района Запорожья – 24 канал) нужно завязывать с дистанционкой,

– подписали видео авторы.

На обнародованном видео видно, как девушки вскарабкались на крышу высотки и начали прыгать с него на крышу балкона на 9 этаже. Чудом опасные игры не имели трагических последствий.

В Запорожье девушки устроили игрушки на крыше 9-этажки: смотрите видео