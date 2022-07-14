Вероятно, именно "украинцы" навели ракеты на предприятие, по которому оккупанты нанесли удар. Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья.

К теме Никакой артиллерии там не было, только перепуганные люди, – журналист из Запорожья

Переписка с оккупантами, которую нашли в телефонах страдников / Фото Патрульной полиции

Задержать предателей помогли бдительные граждане

Сообщается, что два парня 19 и 20 лет фотографировали объекты критической инфраструктуры. 13 июля одно из предприятий города обстреляли оккупанты. По словам корреспондента, предприятие успешно работало и продавало продукцию за границу. Теперь оно разрушено. В результате удара пострадали 16 человек. К счастью, обошлось без погибших.

Вместо обеспечения безопасности собственного государства, му***и работают на недострану за какие-то копейки,

– написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в фейсбуке.

Предатель, помогавший корректировать огонь оккупантов / Фото Патрульной полиции

В голове не укладывается, что в такие страшные времена, когда украинцы единственные в своей борьбе, есть люди, которые помогают врагу уничтожать Украину. Благодаря неравнодушным патрульным гражданам удалось задержать преступников.

Предатель, помогавший корректировать огонь оккупантов / Фото Патрульной полиции