Ймовірно, саме "українці" навели ракети на підприємство, по якому окупанти завдали удару. Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя.

Не пропустіть Ніякої артилерії там не було, лише перелякані люди, – журналіст з Запоріжжя

Листування з окупантами, яку знайшли у телефонах страдників / Фото Патрульної поліції

Затримати зрадників допомогли пильні громадяни

Повідомляється, що два хлопці 19 і 20 років фотографували об'єкти критичної інфраструктури. 13 липня одне з підприємств міста обстріляли окупанти. За словами кореспондента, підприємство успішно працювало і продавало продукцію за кордон. Тепер воно зруйноване. Внаслідок удару постраждало 16 людей. На щастя, обійшлось без загиблих.

Замість забезпечення безпеки власної держави, му***и працюють на недокраїну за якісь копійки,

– написав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у фейсбуці.

Зрадник, який допомагав корегувати вогонь окупантів / Фото Патрульної поліції

У голові не вкладається, що у такі страшні часи, коли українці єдині у своїй боротьбі, є люди, які допомагають ворогу знищувати Україну. Завдяки небайдужим громадянам патрульним вдалося затримати злочинців.

Зрадник, який допомагав корегувати вогонь окупантів / Фото Патрульної поліції