Деталі обстрілу Запоріжжя

При чому семеро з них отримали поранення середньої тяжкості. Їм надають допомогу у лікарні. Про це 24 каналу сказав кореспондент із Запоріжжя.

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Ще 9 отримали амбулаторну допомогу, їх відпустили додому. На щастя, дивом обійшлося без загиблих. Судячи з наслідків обстрілів, багато з них отримали травми голови.

Важливо зауважити, що підприємство, по якому вгатили окупанти, випускало звичайну технічну продукцію, яка не використовується у військовій сфері.

Однак сьогодні стало відомо, що путінський речник міноборони заявив, нібито у цеху розбили якусь реактивну артилерію 45-ї артбригади. Це повна нісенітниця.

Ніякої артилерії там не було. Там були лише перелякані люди,

– наголосив журналіст.

У Запоріжжі було два "прильоти"

В обід 13 липня під час повітряної тривоги російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю. Майже одразу ОВА підтвердила два "прильоти" ракет.

російські окупанти вгатили по Запоріжжю і влучили в одне з підприємств. За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки постраждали 16 людей. Постраждалим оперативно надали медичну допомогу. На щастя, загрози для життя немає.

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