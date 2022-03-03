Предатель фотографировал укрепление украинских военных
В СБУ сообщили, что в Запорожье был задержан местный житель, который за деньги согласился помочь врагу.
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Сообщается, что предатель Украины фотографировал для оккупантов укрепления украинских военных в Запорожье. Полученные фотографии он отправлял российским кураторам.
Государственная измена – одно из самых тяжких преступлений, поэтому каждый предатель будет наказан лишением свободы!
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