Киберполиция задержала там женщину, занимавшуюся этим видом мошенничества. Фигурантка оказалась 24-летней жительницей села Петровское.

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Женщина размещала в социальных сетях объявления о продаже товаров для военных – перчаток, наколенников, разгрузочных жилетов и т.д. Впрочем, как только получала подписку от клиентов, исчезала.

От заказчиков она получала подписку в размере 200 – 800 гривен на банковскую карту, после оплаты некоторое время поддерживала связь с покупателями, однако в итоге блокировала.

Таким образом злоумышленница обманула более 20 граждан, которые хотели приобрести амуницию для украинских военных.

Следователи Запорожского районного управления полиции открыли уголовное производство.

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