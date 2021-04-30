В направлении Мелитополя в Запорожской области образовалась огромная пробка. Ее длина – более 20 километров.

Скопление автомобилей образовалось на трассе Харьков – Симферополь. Транспортные средства движутся медленно плотной колонной.

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Украинцы решили поехать на майские праздники к морю. Сейчас они вынуждены часами ждать.

Очевидцы опубликовали фото и видео инцидента в сети. Некоторые пытаются объехать пробку по встречной полосе или обочине.



Образовалась пробка – более 20 километров / Фото "Автоканал Запорожье"

Пробка на трассе Харьков – Симферополь: смотрите видео из телеграма "Днепр Оперативный"

Причиной пробки стал ремонт на автодороге М-18 в Мелитопольском районе. "26 километров до Мелитополя в сторону моря", – прокомментировал фотографии автор Макар Алексеев.

Заметим, что в Киеве наблюдается ряд пробок из-за ремонтных работ, мелких ДТП и усиленного трафика в часы пик.