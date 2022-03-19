О деталях разработок сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух. Он отметил, что над улучшенными бронежилетами работают руководители предприятий, военные и ученые, в том числе 6 известных профессоров.
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Разработку начали еще в 2014 году
Разработку начали еще в 2014 году. Поэтому в течение недели группа планирует проработать те материалы, которые уже есть, а дальше предложат свои идеи.
По словам специалистов, в нашем регионе имеются запасы спецсталей, которые могут быть использованы. Их достаточно для изготовления бронежилетов 4 и 5 класса,
– отметил Старух.
Председатель ОВА поблагодарил за инициативность ученых и волонтеров. Старух также отметил, что сейчас решают вопрос с испытанием и сертификацией.
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