О деталях разработок сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух. Он отметил, что над улучшенными бронежилетами работают руководители предприятий, военные и ученые, в том числе 6 известных профессоров.

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Разработку начали еще в 2014 году

Разработку начали еще в 2014 году. Поэтому в течение недели группа планирует проработать те материалы, которые уже есть, а дальше предложат свои идеи.

По словам специалистов, в нашем регионе имеются запасы спецсталей, которые могут быть использованы. Их достаточно для изготовления бронежилетов 4 и 5 класса,

– отметил Старух.

Председатель ОВА поблагодарил за инициативность ученых и волонтеров. Старух также отметил, что сейчас решают вопрос с испытанием и сертификацией.

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