Более того, русские солдаты еще и жалуются местным на свое командование. Об этом свидетельствует информация, предоставленная Запорожской областной государственной администрацией, которая ссылается на разведку.

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В Запорожье оккупанты конфликтуют с командованием

Россияне жалуются местным, что их командование обманом заставило их подписать контракты на участие в войне в Украине, а также убедило, что их здесь будут встречать в качестве освободителей.

– говорится в сообщении.

В конце концов, увидев реальную картину своими глазами, многие россияне отказались от службы, что привело к конфликту.

Как сообщает разведка, часть военнослужащих после допросов ФСБ увезли в неизвестном направлении.

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