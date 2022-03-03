Секретарь Запорожского городского совета отметил, что местные жители ходили в магазины, аптеки, выгуливали собак, в уютных квартирах заваривали кофе, следили за новостями.

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Эти простые вещи сейчас ценит каждый запорожец. Даже тот, кто не верил, что война возможна. Но она рядом: в темных окнах ночью, в глазах соседей по укрытию, даже в родительских чатах в вайбере, превратившихся в волонтерские,

– рассказал чиновник.

По его словам, все ценят мирные дни, даже минуты, каждый ребенок в Запорожье знает, что где-то неподалеку наши военные нас защищают. Ценой своей жизни.

"Все Запорожье верит в ВСУ! Непреклонно. Как в то, что завтра будет новый день. Ребята, девушки! Вы самые крутые! Украина победит!

Иначе и быть не может», – подчеркнул Анатолий Куртев.

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