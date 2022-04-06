За сутки существенных изменений в расположении сил на Запорожье не случилось. Впрочем, некоторые правки в количество противника наши защитники внесли.
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Потери врага в Запорожье
Мастерские воины ВСУ ликвидировали 12 российских оккупантов, уничтожили танк и 4 бронированные машины. Также ВСУ сожгли 1 вражескую систему реактивного залпового огня и автомобиль.
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