Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, добавив протокол заседания местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которое прошло 31 октября.

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Следовательно, по его словам, с 1 ноября проезд в общественном транспорте Запорожья будет доступен только для пассажиров, которые:

будут иметь COVID-сертификаты о прививках одной или двумя дозами вакцины;

отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген;

справку об излечении от коронавируса.

Контролируют соблюдение правил в транспорте совместные мобильные группы.

Обратите внимание! Ограничения не касаются детей и подростков младше 18 лет.



В Запорожье ввели ограничения на проезд в общественном транспорте / Фото Анатолия Куртева



В Запорожье ввели ограничения на проезд в общественном транспорте / Фото Анатолия Куртева

Текст публикации Анатолия Куртева:

Проезд в общественном транспорте Запорожья будет доступен только тем пассажирам, которые будут иметь сертификат о прививке одной или двумя дозами вакцины, отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген, или справку о выздоровлении от COVID-19.

Такое решение было принято на внеочередном заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций города Запорожья.

Дополнительные карантинные ограничения начинают действовать с 1 ноября и не относятся к детям и подросткам до 18 лет.

Соблюдение противоэпидемических ограничений в общественном транспорте будет контролироваться совместными мобильными группами.