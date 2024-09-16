Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций ВСУ, 15 сентября сообщил, что численность росгвардейцев на ЗАЭС составляет около 1 300 человек.
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Какова ситуация на ЗАЭС
Информацию об оружии и военных на Запорожской АЭС украинской стороне передали представители подполья и неравнодушные граждане. Удалось идентифицировать такие российские подразделения на станции:
- ОМОН "Ахмат-1", город Грозный;
- СОБР "Агат", город Пенза.
Враг продолжает использовать территорию ЗАЭС для размещения личного состава своих войск и складирования боеприпасов и взрывчатых веществ,
– пишет ЦНС.
Для маскировки часть захватчиков, что заступает на дежурство, использует не форму Росгвардии, а военизированной охраны Запорожской АЭС.
Именно в технических и подвальных помещениях станции оккупанты хранят стрелковые и артиллерийские боеприпасы. Нужны они им для обеспечения военного контингента на ЗАЭС и смежных позициях.
Вокруг города противник заложил более 20 минных полей, они огибают станцию и город и имеют общую протяженность около 6,5 километра. Оккупанты до сих пор боятся возможного десантирования Сил обороны из Днепра.
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