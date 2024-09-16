Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій ЗСУ, 15 вересня повідомив, що чисельність росгвардійців на ЗАЕС становить близько 1 300 осіб.
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Яка ситуація на ЗАЕС
Інформацію про зброю та військових на Запорізькій АЕС українській стороні передали представники підпілля та небайдужі громадяни. Вдалось ідентифікувати такі російські підрозділи на станції:
- ОМОН "Ахмат-1", місто Грозний;
- СОБР "Агат", місто Пенза.
Ворог продовжує використовувати територію ЗАЕС для розміщення особового складу своїх військ і складування боєприпасів і вибухових речовин,
– пише ЦНС.
Задля маскування частина загарбників, що заступає на чергування, використовує не форму Росгвардії, а воєнізованої охорони Запорізької АЕС.
Саме у технічних і підвальних приміщеннях станції окупанти зберігають стрілецькі та артилерійські боєприпаси. Потрібні вони їм задля забезпечення військового контингенту на ЗАЕС і суміжних позиціях.
Навколо міста противник заклав понад 20 мінних полів, вони огинають станцію та місто й мають загальну протяжність близько 6,5 кілометра. Окупанти досі бояться можливого десантування Сил оборони з Дніпра.
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