По состоянию на среду, 7 апреля, Запорожская область приблизилась к красному уровню эпидемиологической опасности. Решение об усилении карантина в регионе могут принять уже во время ближайшего заседания государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

Министр развития общин и развития территории Украины Алексей Чернышов рассказал, что ситуация в Запорожской области является сложной.

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Утром был разговор с главным санитарным врачом Украины, показатели уже такие, которые будут вести к введению красной зоны на уровне области решением государственной комиссии ТЭБ и ЧС,

– подчеркнул Чернышов.

По словам чиновника, ближайшее заседание запланировано на 7 апреля.

Кроме того, Чернышов рассказал, что во время совещания с главой ОГА и мэрами городов уже обсудили вопрос усиления медицинской системы в Запорожской области. Речь шла об открытии дополнительных мест, открытии кроватей с кислородом, проведении ПЦР тестов и наращивании количества прививок.

Глава области Александр Старух отметил: сейчас регион находится на 4 месте по количеству сделанных прививок. Первую дозу вакцины получили уже более 11 000 человек.

Обратите внимание! В самом Запорожье локдаун ввели еще 3 апреля. Уже 7 апреля местные предприниматели вышли на протест против карантинных мероприятий.