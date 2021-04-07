Запорожская область оказалась на границе красной зоны
По состоянию на среду, 7 апреля, Запорожская область приблизилась к красному уровню эпидемиологической опасности. Решение об усилении карантина в регионе могут принять уже во время ближайшего заседания государственной комиссии ТЭБ и ЧС.
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Министр развития общин и развития территории Украины Алексей Чернышов рассказал, что ситуация в Запорожской области является сложной.
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Утром был разговор с главным санитарным врачом Украины, показатели уже такие, которые будут вести к введению красной зоны на уровне области решением государственной комиссии ТЭБ и ЧС,
– подчеркнул Чернышов.
По словам чиновника, ближайшее заседание запланировано на 7 апреля.
Кроме того, Чернышов рассказал, что во время совещания с главой ОГА и мэрами городов уже обсудили вопрос усиления медицинской системы в Запорожской области. Речь шла об открытии дополнительных мест, открытии кроватей с кислородом, проведении ПЦР тестов и наращивании количества прививок.
Глава области Александр Старух отметил: сейчас регион находится на 4 месте по количеству сделанных прививок. Первую дозу вакцины получили уже более 11 000 человек.
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