В ВСУ опровергли заявление DeepState об оккупации села на Запорожье
- Проект DeepState утверждает, что село Веселое оккупировано, и сейчас ведутся бои за Зеленый Гай.
- Силы обороны Юга опровергли информацию об оккупации села Веселое на Запорожье, заявив, что россияне не могут взять село под контроль.
20 ноября проект DeepState сообщил, что россияне захватили село Веселое в Запорожской области. Силы обороны Юга говорят, что это неправда.
На карте DeepState посёлок Весёлое, расположенный к северо-востоку от Гуляйполя, обозначен красным цветом, то есть как уже оккупированный россиянами, передает 24 Канал.
Смотрите также Кто что получит и потеряет: The Telegraph обнародовал все 28 пунктов мирного соглашения от Трампа
Действительно ли Россия захватила село Веселое?
В то же время в комментарии "Общественному" представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что оккупации Веселого нет. По его словам, россияне массированно обстреливают украинские позиции в этом населенном пункте. Но ни зайти в него, ни завести свои группы закрепления и взять село под контроль противник не может.
Между тем в DeepState не отказываются от своей информации. Соучредитель аналитического проекта Руслан Микула сказал журналистам, что Силы обороны отошли между Затишьем и Веселым. Россияне оккупировали Веселое и сейчас ведут бои за Зеленый Гай. Оккупанты пытаются прорваться в населенный пункт и с его восточной части выйти на Гуляйполе. На этом направлении оккупанты уже потеряли много подразделений, но сейчас вперед выдвинулась бригада ГРУ – хорошо подготовленная, и с ней очень трудно воевать.
Что известно о российском наступлении на Запорожье?
- Недавно Россия начала активное наступление на Гуляйпольском направлении. Силы обороны были вынуждены отойти с некоторых позиций.
- Оккупанты перебрасывают на Запорожье технику и личный состав, в частности из Сумской области.
- Захватчики пытаются обходить позиции Сил обороны, продвигаясь по высохшему дну водохранилищ и лугах, которые образовались после подрыва Каховской дамбы.
- Россия пытается отрезать Гуляйполе с северо-востока, чтобы создать условия для захвата города с востока.
- Недавно оккупанты продвинулись в сторону Гуляйполя и ключевой трассы Т-0401. Они захватили Ровнополье и продвинулись возле Затишья. Теперь российские позиции – примерно в 8 километрах от города с северо-востока и в 4 километрах с востока. Украинские военные подтверждают, что это угрожает путям снабжения, в частности трассе Т – 0401. Россия также пытается прорваться в сторону Варваровки, стоящей на этой важной дороге.
- Военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала заявил, что россияне пытаются выйти к Покровскому на Днепропетровщине. Если им это удастся, они смогут приблизиться к трассе Донецк – Запорожье, выйти в тыл Гуляйполя и дальше двигаться на Запорожье, создавая угрозу окружения, в частности для Орехова.