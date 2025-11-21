У ЗСУ заперечили заяву DeepState про окупацію села на Запоріжжі
- Проєкт DeepState стверджує, що село Веселе окуповане, і зараз ведуться бої за Зелений Гай.
- Сили оборони Півдня спростували інформацію про окупацію села Веселе на Запоріжжі, заявивши, що росіяни не можуть взяти село під контроль.
20 листопада проєкт DeepState повідомив, що росіяни захопили село Веселе у Запорізькій області. Сили оборони Півдня кажуть, що це неправда.
На карті DeepState селище Веселе, розташоване на північний схід від Гуляйполя, позначене червоним кольором, тобто як вже окуповане росіянами, передає 24 Канал.
Чи справді Росія захопила село Веселе?
Водночас у коментарі "Суспільному" речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що окупації Веселого немає. За його словами, росіяни масовано обстрілюють українські позиції в цьому населеному пунктіє. Але ані зайти в нього, ані завести свої групи закріплення і взяти село під контроль противник не може.
Тим часом у DeepState не відмовляються від своєї інформації. Співзасновник аналітичного проєкту Руслан Микула сказав журналістам, що Сили оборони відійшли між Затишшям та Веселим. Росіяни окупували Веселе й зараз ведуть бої за Зелений Гай. Окупанти намагаються прорватися в населений пункт і з його східної частини вийти на Гуляйполе. На цьому напрямку окупанти вже втратили багато підрозділів, але зараз уперед висунулася бригада ГРУ – добре підготовлена, і з нею дуже важко воювати.
Що відомо про російський наступ на Запоріжжі?
- Нещодавно Росія розпочала активний наступ на Гуляйпільському напрямку. Сили оборони були змушені відійти з деяких позиціях.
- Окупанти перекидають на Запоріжжя техніку та особовий склад, зокрема із Сумщини.
- Загарбники намагаються обходити позиції Сил оборони, просуваючись по висохлому дну водосховищ і луках, які утворилися після підриву Каховської дамби.
- Росія намагається відрізати Гуляйполе з північного сходу, щоб створити умови для захоплення міста зі сходу.
- Нещодавно окупанти просунулися в бік Гуляйполя та ключової траси Т-0401. Вони захопили Рівнопілля й просунулися біля Затишшя. Тепер російські позиції – приблизно за 8 кілометрів від міста з північного сходу і за 4 кілометрів зі сходу. Українські військові підтверджують, що це загрожує шляхам постачання, зокрема трасі Т – 0401. Росія також намагається прорватися в бік Варварівки, що стоїть на цій важливій дорозі.
- Військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу заявив, що росіяни намагаються вийти до Покровського на Дніпропетровщині. Якщо їм це вдасться, вони зможуть наблизитися до траси Донецьк – Запоріжжя, вийти в тил Гуляйполя й далі рухатися на Запоріжжя, створюючи загрозу оточення, зокрема для Оріхова.