У ЗСУ заперечили заяву DeepState про окупацію села на Запоріжжі

20 листопада проєкт DeepState повідомив, що росіяни захопили село Веселе у Запорізькій області. Сили оборони Півдня кажуть, що це неправда.

На карті DeepState селище Веселе, розташоване на північний схід від Гуляйполя, позначене червоним кольором, тобто як вже окуповане росіянами, передає 24 Канал.

Чи справді Росія захопила село Веселе?

Водночас у коментарі "Суспільному" речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що окупації Веселого немає. За його словами, росіяни масовано обстрілюють українські позиції в цьому населеному пунктіє. Але ані зайти в нього, ані завести свої групи закріплення і взяти село під контроль противник не може.

Тим часом у DeepState не відмовляються від своєї інформації. Співзасновник аналітичного проєкту Руслан Микула сказав журналістам, що Сили оборони відійшли між Затишшям та Веселим. Росіяни окупували Веселе й зараз ведуть бої за Зелений Гай. Окупанти намагаються прорватися в населений пункт і з його східної частини вийти на Гуляйполе. На цьому напрямку окупанти вже втратили багато підрозділів, але зараз уперед висунулася бригада ГРУ – добре підготовлена, і з нею дуже важко воювати.

Що відомо про російський наступ на Запоріжжі?