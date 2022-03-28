В "Энергоатоме" сообщают, что коллаборант работал в должности ведущего инженера по эксплуатации оборудования Запорожской АЭС. После того, как непутевый ОПЗЖ-шник решил встать на сторону врага, его сразу же официально уволили.

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Тюрьма в Украине или ликвидация Россией

С 1 марта российские оккупанты всеми методами пытаются захватить Энергодар, что на Запорожье. 27 марта местный ОПЗЖ-шник Андрей Шевчик пошел на сотрудничество с оккупантами и объявил себя главой так называемого "народного совета", когда легитимным мэром города остается Дмитрий Орлов.

Однако предатель Украины Шевчик не долго шляпал Энергодаром безнаказанно. 28 марта Запорожская областная прокуратура вручила приспешнику рашистов сообщение о подозрении. Его обвиняют в совершении уголовного правонарушения по статье о государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

Кстати, статья предусматривает наказание коллаборанта в виде 15 лет или пожизненного заключения с конфискацией имущества. Теперь перед Шевчиком стоит новый выбор – сесть в украинскую тюрьму или быть ликвидированным Россией, как свидетель. Предателей не любят нигде!

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