Детальнее о том, как они провели эту атаку, рассказал глава Запорожской ОВА Анатолий Куртев. Это событие произошло возле села Малиновка.

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По словам Куртева, все происходило, как в кино. Сначала наши защитники обратили внимание на шум вблизи линии фронта.

После этого они обнаружили, что это звуки от российского танка Т-72. Он застрял в огороде и вышел из строя. Также рядом была обнаружена мастерская МТО-80 на базе ЗиЛ-131.



Танк, стоявший в поле / Фото с телеграммы Анатолия Куртева

Если бы воины ничего не сделали, то враги смогли бы отремонтировать боевую машину. Поскольку экипаж был в танке, он мог отстреливаться.

Поэтому, прежде всего, обезвредили сам танк. Для этого использовали одноразовые гранатометы "Муха". Потом взялись за мастерскую, чтобы она больше не могла помочь ни одному врагу. Ее уже снесли из РПГ.