Огромный флаг расположен на пилоне вантового моста, который строится в рамках программы "Большая стройка". Это самая высокая точка над рекой Днепр – в 95 метрах от поверхности воды.

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Как устанавливали флаг

Специально для установки был сшит флаг размером 41х27 метра. Учитывая особые ветровые нагрузки, которым подвергаются конструкции над рекой, по всей площади флага прошиты специальные стропы и сделаны воздушные клапаны, чтобы снизить парусность и сохранить его целостность.

Совместно со строительной компанией Onur и группой монтажников-высотников компании "Промальпинизм", полотно флага общей площадью 1100 квадратных метров на специальной монтажной металлической балке подняли на пилон и надежно закрепили. Монтаж конструкции длился около трех дней.

До 30-го Дня Независимости Украины металлургам Запорожстали хотелось преподнести городу особый подарок. Мы установили огромный государственный флаг на главный пилон вантового моста посреди Днепра, который виден из многих точек города, что олицетворяет нашу поддержку страны в строительстве и укреплении сильной независимой Украины,

– отметил генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко.

Также государственный флаг был поднят на самой высокой точке "Запорожстали" – колошнике доменной печи №3 на высоте 85 метров. Обновлены государственные флаги на всех административных зданиях предприятия, дополнительно установлены национальные флаги на главных пешеходных проходных предприятия.

В 2021 году управляющая компания "Запорожстали", "Метинвест", отмечает 15-летие со дня основания. "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. В структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, Европе и США, а также сеть продаж во всех ключевых регионах мира. Компания контролирует всю производственную цепочку – от добычи руды и угля до производства полуфабрикатов и готовой продукции.