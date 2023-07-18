Это решение нарушает законодательные нормы, закрепленные в Налоговом кодексе Украины и подзаконных актах, гарантирующих украинскому бизнесу право на возмещение НДС.

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"Запорожсталь" является одним из крупнейших в Украине производителей чугуна и проката, горячекатаного и холоднокатаного листа, гнутых профилей. Комбинат поставляет продукцию более чем в 50 стран мира, обеспечивая валютные поступления в экономику Украины. При всех трудностях, вызванных полномасштабным вторжением, "Запорожсталь" остается одной из опор Сил обороны Украины и Запорожского региона. Общая сумма средств на оборону государства, выделенных комбинатом с 24 февраля 2022 года, составляет не менее 302 миллионов гривен.

Комбинат "Запорожсталь" имеет право на освобождение от уплаты некоторых налогов за 2022 год, но на сегодняшний день, несмотря на войну, не воспользовался налоговыми льготами. Сумма налоговых вычетов, которые в льготный период дополнительно уплатил ПАО "Запорожсталь" в пользу бюджета Украины и запорожского общества, превышает 350 миллионов гривен. Комбинат продолжает уплачивать налоги в полном объеме.

Государственная налоговая служба в своем решении ссылается на Указ Президента Украины, вводящий в действие решение СНБО о применении санкций к части акционеров "Запорожсталь". Считаем необходимым разъяснить, что среди должностных лиц органов управления "Запорожсталь" отсутствуют представители акционеров, на которых наложены санкции. Введенные санкции касаются лично физических и юридических лиц-акционеров и никак не влияют на стабильную работу предприятия. Среди подсанкционных лиц отсутствует предприятие "Запорожсталь", а наличие подсанкционных акционеров не делает "Запорожсталь" санкционным лицом. Наложенные санкции носят персональный характер и вводят ограничения против подсанкционных лиц и не влияют на деятельность компании.

Хотим отметить, что наложение санкций на часть акционеров "Запорожстали" не влечет блокирование деятельности комбината. Предприятие не осуществляет хозяйственную деятельность с акционерами, на которые были наложены санкции: с этими контрагентами не заключены никакие договоры, не ведутся переговоры по заключению таких договоров, не поддерживаются деловые отношения, не осуществляются никакие выплаты в их пользу.

Отказ украинскому производителю, которым является "Запорожсталь", в гарантированном законом возмещении НДС – это удар по обеспечению социальных и оборонных функций комбината. Это решение ограничивает возможность своевременных расчетов с поставщиками сырья и оборудования в военное время. Как следствие, это может привести к невыполнению предприятием производственных заказов, ограничению поступления валютной выручки в украинскую экономику и подвергнуть сомнению объемы помощи комбината Силам обороны Украины,

– подчеркнул генеральный директор "Запорожстали" Роман Слободянюк.

Учитывая указанное, "Запорожсталь" настаивает на необходимости пересмотреть решение Государственной налоговой службы относительно отказа в возмещении налога на добавленную стоимость, фактически ведет к искусственному изъятию оборотных средств предприятия и не соответствует действующему законодательству.