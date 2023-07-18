Це рішення порушує законодавчі норми, закріплені у Податковому кодексі України та підзаконних актах, які гарантують українському бізнесу право на відшкодування ПДВ.

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"Запоріжсталь" є одним із найбільших в Україні виробників чавуну та прокату, гарячекатаного та холоднокатаного листа, гнутих профілів. Комбінат постачає продукцію до понад 50 країн світу, забезпечуючи валютні надходження до економіки України. Попри всі труднощі, викликані повномасштабним вторгненням, "Запоріжсталь" залишається однією з опор Сил оборони України та Запорізького регіону. Загальна сума коштів на оборону держави, виділених комбінатом з 24 лютого 2022 року, становить щонайменше 302 мільйони гривень.

Комбінат "Запоріжсталь" має право на звільнення від сплати деяких податків за 2022 рік, але на сьогодні, попри війну, не скористався податковими пільгами. Сума податкових відрахувань, які у пільговий період додатково сплатив ПАТ "Запоріжсталь" на користь бюджету України і запорізької громади, перевищує 350 мільйонів гривень. Комбінат продовжує сплачувати податки в повному обсязі.

Державна податкова служба у своєму рішенні посилається на Указ Президента України, який вводить в дію рішення РНБО про застосування санкцій до частини акціонерів "Запоріжсталь". Вважаємо за необхідне роз’яснити, що серед посадових осіб органів управління "Запоріжсталь" відсутні представники акціонерів, на яких накладено санкції. Введені санкції стосуються особисто фізичних і юридичних осіб-акціонерів і жодним чином не впливають на стабільну роботу підприємства. Серед підсанкційних осіб відсутнє саме підприємство "Запоріжсталь", а наявність підсанкційних акціонерів не робить "Запоріжсталь" санкційною особою. Накладені санкції мають персональний характер і вводять обмеження саме проти підсанкційних осіб та не впливають на діяльність компанії.

Хочемо зазначити, що накладення санкцій на частину акціонерів "Запоріжсталі" не тягне за собою блокування діяльності комбінату. Підприємство не здійснює господарської діяльності з акціонерами, на яких були накладені санкції: з цими контрагентами не укладено жодних договорів, не ведуться переговори щодо укладення таких договорів, не підтримуються ділові відносини, не здійснюються жодні виплати на їхню користь.

Відмова українському виробнику, яким є "Запоріжсталь", у гарантованому законом відшкодуванні ПДВ – це удар по забезпеченню соціальних і оборонних функцій комбінату. Це рішення обмежує можливість своєчасних розрахунків з постачальниками сировини та обладнання у воєнний час. Як наслідок, це може призвести до невиконання підприємством виробничих замовлень, обмеження надходження валютної виручки в українську економіку та поставити під сумнів обсяги допомоги комбінату Силам оборони України,

– наголосив генеральний директор "Запоріжсталі" Роман Слободянюк.

Враховуючи зазначене, "Запоріжсталь" наполягає на необхідності переглянути рішення Державної податкової служби щодо відмови в відшкодуванні податку на додану вартість, яке фактично веде до штучного вилучення обігових коштів підприємства та не відповідає чинному законодавству.