Об этом сообщил руководитель Центра по изучению оккупации Петр Андрющенко.

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Как оккупанты уничтожают заповедник "Каменная Могила"?

По словам Андрющенко, оккупационные власти уже изменили ландшафт заповедника: проложили дорожки, установили указатели и обустроили так называемый "Скифский стан". Сейчас готовят третью очередь работ.

О планах создать арт-пространство объявила директор севастопольского музея "Херсонес Таврический" Елена Морозова.

В то же время, как отмечает Андрющенко, опасность заключается в том, где именно оккупанты решат его обустроить.

Копии петроглифов можно разместить в музейном зале. Однако оригинальные изображения сохранились на песчаниковых плитах в природных гротах. Часть из них в свое время специально засыпали песком, чтобы защитить древние рисунки. Если оккупанты решат открыть законсервированные гроты ради создания туристического пространства, это может поставить под угрозу сохранность самих петроглифов.

Андрющенко напомнил, что последствия подобного вмешательства уже можно увидеть на примере Херсонеса Таврического.

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В июле 2026 года ЮНЕСКО внесла его и хору в список всемирного наследия, находящегося под угрозой. Причиной утраты целостности памятника международные эксперты назвали новое строительство и масштабные археологические раскопки, проводимые россиянами.

По информации руководителя Центра изучения оккупации, сейчас на Каменной Могиле работают около 40 человек. Раньше их было всего 5–7.

В 2023 году оккупационные власти подчинили этот заповедник музею "Херсонес Таврический", который уже разрушил Херсонес.

Андрющенко предупреждает, что новые работы могут привести к очередному повреждению украинского культурного наследия.