Заповеднику "Аскания-Нова" – 100 лет: впечатляющие фото дикой природы

На Херсонщине открыли туристический сезон. 5 тысяч отдыхающих съехались на "Турист-фест". Его устроили в нескольких десятках километров от оккупированного Крыма, в биосферном заповеднике "Аскания-Нова", который входит в перечень семи чудес Украины и в этом году празднует 100-летие.

В уникальном уголке побывала журналистка 24 канала.

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"Турист-фест" открылся в месте, которое входит в семь чудес Украины. Это биосферный заповедник "Аскания-Нова". 33 тысячи гектаров целинной степи. А еще дендропарк и зоопарк. Приблизительно три тысячи видов животных и пятьсот видов растений. Посреди степи здесь можно встретить зебр, оленей, бизонов и других уникальных животных. Все они живут не в клетках, а под открытым небом. Посмотреть на такое чудо природы ежегодно съезжаются туристы со всей Украины.



Разнообразие природы в заповеднике "Аскания-нова"



Птицы над заповедной зоной

Всех, кто приехал на "Турист-фест", встречает гигантский воздушный змей в виде сине-желтого флага. Он занесен в Книгу рекордов Украины, потому что имеет размер 60 квадратных метров.



Огромный флаг Украины на открытии туристического сезона



Туристы на открытии сезона

Люди из разных уголков Украины съезжаются, чтобы увидеть природу дикой степи. В прошлом году "Асканию-Нову" посетили почти 80 тысяч отдыхающих. В целом в прошлом году Херсонщина приняла 3,5 миллиона туристов.

Мы работаем каждый день. И если вы приедете к нам в любой из дней, вы увидите наши чистенькие дорожки, накормленных животных. Соответственно, и охрана, и вся необходимая инфраструктура будет развернута,

– рассказал директор биосферного заповедника Аскания-Нова Виктор Гавриленко.



Виктор Гавриленко



В заповеднике "Аскания-Нова" есть примерно три тысячи видов животных и пятьсот видов растений

В этом году "Аскания-Нова" празднует столетие с тех пор, как получила статус заповедника. Но на самом деле заповедник намного старше. Его история началась в 1856 году, когда землю здесь выкупил немецкий помещик и меценат Фридрих Фальц-Фейн.

Туристическая Херсонщина: видео