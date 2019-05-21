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      Заповеднику "Аскания-Нова" – 100 лет: впечатляющие фото дикой природы

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      На Херсонщине открыли туристический сезон. 5 тысяч отдыхающих съехались на "Турист-фест". Его устроили в нескольких десятках километров от оккупированного Крыма, в биосферном заповеднике "Аскания-Нова", который входит в перечень семи чудес Украины и в этом году празднует 100-летие.

      В уникальном уголке побывала журналистка 24 канала.

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      "Турист-фест" открылся в месте, которое входит в семь чудес Украины. Это биосферный заповедник "Аскания-Нова". 33 тысячи гектаров целинной степи. А еще дендропарк и зоопарк. Приблизительно три тысячи видов животных и пятьсот видов растений. Посреди степи здесь можно встретить зебр, оленей, бизонов и других уникальных животных. Все они живут не в клетках, а под открытым небом. Посмотреть на такое чудо природы ежегодно съезжаются туристы со всей Украины.

      асканія-нова
      Разнообразие природы в заповеднике "Аскания-нова"

      асканія-нова
      Птицы над заповедной зоной

      Всех, кто приехал на "Турист-фест", встречает гигантский воздушный змей в виде сине-желтого флага. Он занесен в Книгу рекордов Украины, потому что имеет размер 60 квадратных метров.

      відкриття асканії-нови
      Огромный флаг Украины на открытии туристического сезона

      асканія-нова
      Туристы на открытии сезона

      Люди из разных уголков Украины съезжаются, чтобы увидеть природу дикой степи. В прошлом году "Асканию-Нову" посетили почти 80 тысяч отдыхающих. В целом в прошлом году Херсонщина приняла 3,5 миллиона туристов.

      Мы работаем каждый день. И если вы приедете к нам в любой из дней, вы увидите наши чистенькие дорожки, накормленных животных. Соответственно, и охрана, и вся необходимая инфраструктура будет развернута,
      – рассказал директор биосферного заповедника Аскания-Нова Виктор Гавриленко.

      віктор гавриленко асканія-нова
      Виктор Гавриленко

      асканія-нова
      В заповеднике "Аскания-Нова" есть примерно три тысячи видов животных и пятьсот видов растений

      В этом году "Аскания-Нова" празднует столетие с тех пор, как получила статус заповедника. Но на самом деле заповедник намного старше. Его история началась в 1856 году, когда землю здесь выкупил немецкий помещик и меценат Фридрих Фальц-Фейн.

      Туристическая Херсонщина: видео

       

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      Теги: Новости Украины Мир животных Путешествия Новости Херсона
      Источник: 24 канал
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