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      Заповіднику "Асканія-Нова" – 100 років: вражаючі фото дикої природи

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      На Херсонщині відкрили туристичний сезон. 5 тисяч відпочивальників з'їхалися на "Турист-фест". Його влаштували за декілька десятків кілометрів від окупованого Криму, у біосферному заповіднику "Асканія-Нова", який входить до переліку семи чудес України і цьогоріч святкує 100-річчя.

      В унікальному куточку побувала журналістка 24 каналу.

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      "Турист-фест" відкрився у місці, яке входить до семи чудес України. Це біосферний заповідник "Асканія-Нова". 33 тисячі гектарів цілинного степу. А ще дендропарк та зоопарк. Приблизно три тисячі видів тварин і п'ятсот видів рослин. Посеред степу тут можна зустріти зебр, оленів, бізонів та інших унікальних тварин. Усі вони живуть не в клітках, а просто неба. На таке чудо природи щороку з'їжджають туристи зі всієї України.

      асканія-нова
      Розмаїття природи в заповіднику "Асканія-нова"

      асканія-нова
      Птахи над заповідною зоною

      Всіх, хто приїхав на "Турист-фест" зустрічає велетенський повітряний змій у вигляді синьо-жовтого прапора. Він занесений до Книги рекордів України,  бо розміром аж у 60 квадратних метрів.

      відкриття асканії-нови
      Величезний прапор України на відкритті туристичного сезону

      асканія-нова
      Туристи на відкритті сезону 
       

      Люди з різних куточків України з'їжджаються, аби побачити природу дикого степу. Минулоріч "Асканію-Нову" відвідали майже 80 тисяч відпочивальників. Загалом минулого року Херсонщина прийняла 3,5 мільйона туристів.

      Ми працюємо щодня. І якщо ви приїдете до нас в будь-який із днів, ви побачите наші чистенькі доріжки, нагодованих тварин. Відповідно, і охорона,  і вся необхідна інфраструктура буде розгорнута,
      – розповів директор біосферного заповідника Асканія-Нова Віктор Гавриленко.

      віктор гавриленко асканія-нова
      Віктор Гавриленко

      асканія-нова
      В заповіднику "Асканія-Нова" є приблизно три тисячі видів тварин і п'ятсот видів рослин

      Цьогоріч "Асканія-Нова" святкує сторіччя, відколи отримала статус заповідника. Але насправді заповідник набагато старіший. Його історія розпочалася у 1856 році, відколи землю тут викупив німецький поміщик і меценат Фрідріх Фальц-Фейн.

      Туристична Херсонщина: відео

       

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      Теги: Новини України Новини Херсона Подорожі Світ тварин
      Джерело: 24 канал
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