Заповіднику "Асканія-Нова" – 100 років: вражаючі фото дикої природи

На Херсонщині відкрили туристичний сезон. 5 тисяч відпочивальників з'їхалися на "Турист-фест". Його влаштували за декілька десятків кілометрів від окупованого Криму, у біосферному заповіднику "Асканія-Нова", який входить до переліку семи чудес України і цьогоріч святкує 100-річчя.

В унікальному куточку побувала журналістка 24 каналу.

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"Турист-фест" відкрився у місці, яке входить до семи чудес України. Це біосферний заповідник "Асканія-Нова". 33 тисячі гектарів цілинного степу. А ще дендропарк та зоопарк. Приблизно три тисячі видів тварин і п'ятсот видів рослин. Посеред степу тут можна зустріти зебр, оленів, бізонів та інших унікальних тварин. Усі вони живуть не в клітках, а просто неба. На таке чудо природи щороку з'їжджають туристи зі всієї України.



Розмаїття природи в заповіднику "Асканія-нова"



Птахи над заповідною зоною

Всіх, хто приїхав на "Турист-фест" зустрічає велетенський повітряний змій у вигляді синьо-жовтого прапора. Він занесений до Книги рекордів України, бо розміром аж у 60 квадратних метрів.



Величезний прапор України на відкритті туристичного сезону



Туристи на відкритті сезону



Люди з різних куточків України з'їжджаються, аби побачити природу дикого степу. Минулоріч "Асканію-Нову" відвідали майже 80 тисяч відпочивальників. Загалом минулого року Херсонщина прийняла 3,5 мільйона туристів.

Ми працюємо щодня. І якщо ви приїдете до нас в будь-який із днів, ви побачите наші чистенькі доріжки, нагодованих тварин. Відповідно, і охорона, і вся необхідна інфраструктура буде розгорнута,

– розповів директор біосферного заповідника Асканія-Нова Віктор Гавриленко.



Віктор Гавриленко



В заповіднику "Асканія-Нова" є приблизно три тисячі видів тварин і п'ятсот видів рослин

Цьогоріч "Асканія-Нова" святкує сторіччя, відколи отримала статус заповідника. Але насправді заповідник набагато старіший. Його історія розпочалася у 1856 році, відколи землю тут викупив німецький поміщик і меценат Фрідріх Фальц-Фейн.

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