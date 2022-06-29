Соответствующее распоряжение предоставил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко 30 июня 2022 года.
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Какая пиротехника запрещена в Одесской области
В регионе и областном центре запрещено продавать и использовать пиротехнические средства, независимо от класса.
Запрещается на территории Одессы и Одесской области использование и продажа пиротехнических средств, в том числе фейерверков, салютов и петард, независимо от класса,
– говорится в сообщении.
Владельцам транспортных средств нужно быть менее шумными
Также в Одессе и в Одесской области запретили движение транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработавших газов без шумопоглотителя или систему "прямотек" и конструктивные особенности системы выпуска газов, продуцирующих чрезмерный уровень шума.
Этим же распоряжением запретили использование транспортных средств, которые используются в несанкционированных авто/мото соревнованиях и водители которых осуществляют опасное управление.
Запрет действует до отмены военного положения или выдачи отдельного распоряжения.
Напомним, ночью 3 июня "шутники" запустили в Приморском районе Одессы салюты во время воздушной тревоги . Именно в этот момент враг выпустил из акватории Черного моря крылатые ракеты. Громкие звуки салюта, похожие на взрывы, испугали жителей города. Салюты запускали возле здания СБУ, поэтому правоохранители быстро задержали хулиганов.