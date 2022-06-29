Відповідне розпорядження надав начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко 30 червня 2022 року.

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Яка піротехніка заборонена на Одещині

В регіоні та обласному центрі заборонено продавати та використовувати піротехнічні засоби незалежно від класу.

Забороняється, на території Одеси та Одеської області, використання і продаж піротехнічних засобів, у тому числі феєрверків, салютів і петард, незалежно від класу,

– йдеться в повідомленні.

Власникам транспортних засобів потрібно бути менш шумними

Також в Одесі та на Одещині заборонили рух транспортних засобів, які використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів без шумопоглинача або систему "прямотік" та конструктивнi особливості системи випуску газiв, які продукують надмірний рівень шуму.

Цим же розпорядженням заборонили використання транспортних засобів, які використовують в несанкціонованих авто/мото змаганнях й водії яких здійснюють небезпечне керування.

Заборона діє до скасування воєнного стану або до видачі окремого розпорядження.

Нагадаємо, вночі 3 червня "жартівники" запустили в Приморському районі Одеси салюти під час повітряної тривоги. Саме в цей момент ворог випустив з акваторії Чорного моря крилаті ракети. Гучні звуки салюту, схожі на вибухи, налякали мешканців міста. Салюти запускали біля будівлі СБУ, тож правоохоронці швидко затримали хуліганів.

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