Одной из главных тем выступления стал призыв ужесточить санкции против России, поскольку именно это может помочь остановить российские войска и восстановить мир на территории Европы, сообщает 24 канал.

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Какие санкции предложил Зеленской в ​​обращении к G7

Чтобы остановить военную машину страны-агрессора и избежать серьезного продовольственно-политического глобального кризиса безопасности, Зеленский призвал запретить GPS и полностью остановить экспорт товаров в Россию.

Нужно полное эмбарго для торговли с Россией. Необходимо лишить Россию возможности использовать GPS на войне. Это очень важно,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что работающая сейчас система, к сожалению, помогает российским ракетам и бомбам уничтожать мирные города.

Кроме того, Президент еще раз подчеркнул, что банки России должны быть заблокированы.

Российские банки и, главное, Центробанк России должны получить полное блокирование от глобальной финансовой системы. Военные преступники должны остаться вообще без денег,

– говорится в обращении Зеленского.

В то же время он предлагает превратить замороженные активы России в фонд репарации, которые помогут отстроить Украину.

Смотрите Обращение Зеленского к G7: